Булыкин дал прогноз на матч «Динамо» - «Ростов»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о встрече столичного «Динамо» и «Ростова» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Ростов» в этом сезоне слабенький. Они не могут найти свою игру, на команду сильно влияют постоянные переезды. Думаю, они проиграют «Динамо» и пропустят много голов», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Динамо» против «Ростова» состоится в пятницу, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 13 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 26 баллов и занимают четвертое место в таблице. Подопечные Валерия Карпина с 13 очками находятся на восьмой строчке.