Экс-игрок «Спартака» боится экспериментов Станковича в дерби с ЦСКА

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор дал комментарий относительно центрального поединка между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Надеюсь, Станкович не будет экспериментировать. Его эксперименты в матче с «Локомотивом» закончились плохо, с «Краснодаром» - ужасно. Надеюсь, он не будет ничего выдумывать», - поделился мыслями Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в эти выходные на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В преддверии матча команды являются соседями по таблице Премьер-лиги – «армейцы» занимают пятую строчку, а «красно-белые» идут шестыми.