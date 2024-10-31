Деменко назвал преимущество ЦСКА над «Спартаком»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался насчет предстоящего поединка между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«В дерби вряд ли есть фаворит. Обе команды претендуют на победу. ЦСКА сейчас более стабилен и играет дома, это может повлиять», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

ЦСКА примет «Спартак» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в грядущий уик-энд. Начало встречи запланировано в 20:45 по столичному времени.

По итогам 13 туров Премьер-лиги «армейцы» занимают пятое место с 24 набранными баллами. Что касается «красно-белых», то команда Деяна Станковича набрала 22 очка и идет шестой.