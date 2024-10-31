Чанов оценил силы в дерби ЦСКА - «Спартак»

В рамках 14-го тура чемпионата России состоится дерби между ЦСКА и «Спартаком». Об этом поединке поделился мыслями экс-футболист «армейского» коллектива Вячеслав Чанов.

«В дерби нет фаворита. Будем смотреть и надеяться на победу ЦСКА. У «армейцев» есть игра, если они забьют и не пропустят, то выиграют», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. После 13 туров Премьер-лиги «армейцы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, а «народная команда» занимает шестую позицию.