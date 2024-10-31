Дивеев оценил уровень звезды ЦСКА Пьянича

Игрок московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о боснийском полузащитнике команды Миралеме Пьяниче.
«На поле по нему видно, что у него большой опыт и высокий уровень мастерства. Его видение поля, его движение с мячом - это другой уровень», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 34-летний полузащитник присоединился к московскому коллективу на правах свободного агента. Миралем подписал с ЦСКА трудовое соглашение до конца сезона-2024/2025.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Пьянич провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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