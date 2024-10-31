Дивеев не понимает, как можно отказаться от сборной России

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с представителями СМИ дал комментарий о национальной сборной России.

«Как ты можешь от нее отказываться? Для каждого футболиста мечта детства - играть за российский флаг. Это интереснее, чем просто отдыхать», - приводятся слова Дивеева на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В следующем месяце у подопечных Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи. Российские футболисты померяются силами со сборными Брунея и Сирии.