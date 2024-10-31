Лев Яшин первым показал, что «Золотой мяч» может выиграть не форвард: кто ещё выигрывал престижную награду, не забивая голы пачками

Наконец-то завершилась церемония вручения «Золотого мяча». К удивлению многих награда оказалась не в руках Винисиуса, хотя именно бразильский вингер был главным фаворитом, по мнению не только букмекеров, но и болельщиков. Возможно, дело в том, что мы привыкли, что лучшим игроком мира зачастую признают футболиста атакующего плана. И в этом смысле Родри, получивший заветную награду, действительно уникален. Этот случай доказал, что «Золотой мяч» – это не только голы и хайп (у Родри даже нет страниц в соцсетях). Предлагаем вспомнить, кто ещё из футболистов оборонительного плана удостаивался чести получить заветную награду лучшему игроку года.

Лев Яшин

Начнём мы, конечно же, с легенды отечественного футбола. Имя Льва Яшина уже стало нарицательным, и это полностью заслуженно. До сих пор легендарный советский вратарь остаётся единственным футболистом этого амплуа, удостоенным «Золотого мяча». В 1963 году выдающийся сезон в исполнении Яшина позволил вратарю получить престижнейший приз. Примечательно, что советские клубы не выступали в еврокубках, а турниров сборных в том году не было. Вот настолько безукоризненной была игра Яшина! После трёхлетнего перерыва без золотых медалей московское «Динамо» вновь завоевало титул чемпиона СССР, пропустив наименьшее количество мячей в сезоне. Лев Яшин продемонстрировал впечатляющую статистику: в 27 матчах он пропустил всего 6 голов. Однако главным событием осени для вратаря стало приглашение выступить на стадионе «Уэмбли» за сборную ФИФА в «Матче века». В тех двух играх Яшин отстоял на ноль, да ещё и взял пенальти. Игры как раз проводились накануне голосования за «Золотой мяч», поэтому считается, что именно они стали финальной точкой в борьбе за награду.

Франц Беккенбауэр

Франц Беккенбауэр — легендарный немецкий футболист, который дважды был удостоен данной престижной награды: в 1972 и 1976 году. Его вклад в развитие футбола и инновационный подход к позиции защитника сделали его одним из величайших игроков в истории этого вида спорта. Первый раз защитник был удостоен премии в 1972 году: в том сезоне Беккенбауэр добился успехов и на клубном уровне, и в играх сборной. С «Баварией» Франц стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок страны. А с национальной командой Беккенбауэр, будучи капитаном сборной ФРГ, привел коллектив к триумфу на Евро-1972. Кстати говоря, в финале немцы уверенно обыграли сборную СССР со счётом 3:0.

Второй раз Франц стал обладателем награды в 1976 году. Тогда «Бавария» во многом благодаря его усилиям стала победителем Лиги чемпионов, которая на тот момент ещё имела немного другое название. А со сборной Беккенбауэр смог добраться до финала Евро, однако там немцы уступили Чехословакии. Франц прославился как легендарный защитник и лидер. Он во многом изменил подход к игре защитников и сделал амплуа гораздо престижнее. Два «Золотых мяча» являются признанием его выдающегося вклада в футбол как игрока, новатора и лидера. Его достижения с «Баварией» и сборной ФРГ, а также влияние на эволюцию тактики и стиля игры сделали Беккенбауэра одной из самых значимых фигур в мировой футбольной истории.

Маттиас Заммер

Ещё один немецкий защитник, который удостоился главной индивидуальной награды в футболе. В 1996 году Маттиас показал великолепный результат, который сделал его лучшим игроком мира на тот момент. В сезоне-1995/1996 «Боруссия Дортмунд» стала чемпионом Германии. Маттиас Заммер, игравший на позиции свободного защитника, был капитаном и сердцем команды, оказывая существенное влияние на её игру. Но великолепным результат игры Заммера был не только на клубном уровне. Евро-1996, проходивший в Англии, стал триумфальным для сборной Германии. Команда завоевала титул чемпионов Европы, обыграв в финале сборную Чехии со счётом 2:1 в дополнительное время. Заммер был включён в символическую сборную Евро-1996 и признан многими экспертами одним из лучших игроков турнира.

Фабио Каннаваро

А теперь поговорим уже о том, что произошло относительно недавно в рамках футбольной истории. Фабио Каннаваро — один из величайших итальянских защитников, который в 2006 году стал обладателем «Золотого мяча». Его выдающиеся выступления на чемпионате мира 2006 года в составе сборной Италии и впечатляющая игра на клубном уровне сделали его лучшим футболистом мира по итогам года. Примечательно, что Каннаваро стал первым защитником за десять лет, которому удалось получить эту награду, и, кстати, всего третьим защитником в истории, удостоенным такого признания. На чемпионате мира 2006 года Каннаваро вместе со сборной добился ошеломляющего результата. Сборная Италии завоевала золотые медали на турнире, проходившем в Германии. В финале итальянцы обыграли сборную Франции в серии пенальти. Фабио был капитаном той команды и мозгом оборонительной линии. Игра Канноваро на том турнире была просто безупречной. За весь турнир итальянцы пропустили всего лишь 2 гола, причём один из них – автогол, а второй – пенальти.

Самое интересное, что Фабио стал примером для многих игроков, которые комплексуют из-за своих природных физических данных. Рост Фабио был всего 175 сантиметров, что очень мало для центрального защитника. Однако итальянец развеял все стереотипы. Свой небольшой рост Каннаваро компенсировал отличным выбором позиции, прыгучестью и пониманием игры. Фабио совершал важные перехваты, побеждал в единоборствах и демонстрировал превосходное понимание игры. Его игра зачастую считалась эталонной для центрального защитника. Он часто оказывался в нужном месте в нужное время, предотвращая опасные атаки соперников.

Лотар Маттеус

Лотар Маттеус – это ещё один немецкий футболист, который получил «Золотой мяч» в 1990 году. Специфика его игры была достаточно приближённой к Родри. Хотя он часто играл в роли полузащитника, его оборонительные навыки и способность связывать оборону с атакой были неотъемлемой частью его игры. Маттеус был капитаном сборной Германии, которая победила на чемпионате мира в 1990 году, и его вклад в успех команды был неоценим. Маттеус стал одним из лучших игроков на том турнире. Лотар прекрасно сыграл и на клубном уровне: Маттеус выступал за «Баварию», с которой выиграл титул чемпиона Германии и Кубок УЕФА в сезоне-1988/89.