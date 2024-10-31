Гаврилов: «Спартак» должен обыгрывать ЦСКА»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от центрального матча 14-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Спартак» должен обыгрывать любого соперника, каждая победа важна. Если «Спартак» в дерби обыграет ЦСКА, то это будет важно для будущего Станковича», - передает слова ветерана «Спартака» Legalbet.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «красно-белые» находятся на шестой строчке.