Дивеев высказался о принципиальности матчей с «Зенитом»

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о принципиальности противостояния с петербургским «Зенитом».

«Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». «Зенит» - это просто команда. Не считаю, что «Зенит» - команда, против которой невозможно играть», - передает слова защитника «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 24 балла после 13 туров. Подопечные Марко Николича занимают пятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок «армейцы» сыграют против «Спартака» на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча состоится в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.