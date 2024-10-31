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Виллиан Жозе покинет «Спартак»: почему ставка на опыт не сработала

31 Октября 2024 • 10:20 Комментировать

Не так давно в СМИ появились слухи о возможном уходе 32-летнего бразильского форварда Виллиана Жозе из «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему экс-игрок «Реала» не прижился в стане «красно-белых».

Первые эмоции

1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе Жозе из «Бетиса» за скромные два миллиона евро. Цель покупки бразильца была ясна — он должен был дать результат здесь и сейчас, ведь адаптация Манфреда Угальде сильно затянулась, Кейта Бальде и Шамар Николсон были в непонятном состоянии после аренд, а Александр Соболев уже сидел на чемоданах и готовился к переезду в Санкт-Петербург.

В клубе рассчитывали, что Жозе с ходу станет основным игроком «Спартака» и будет регулярно забивать, но что-то пошло не так.

Лишний вес

После отпуска Жозе вернулся с большим количеством лишнего веса, что не могло не расстроить руководство и тренеров «Спартака». Несмотря на это, спустя какое-то время Деян Станкович всё же предоставил Жозе шанс себя проявить, но был снова разочарован. В определённый момент Станкович просто отстранил бразильца от тренировок с командой на несколько недель. Однако стоит признать, что после своего возвращения Жозе так и не смог набрать форму и выйти на свой уровень, а ведь уже через полтора месяца чемпионат уйдёт на зимнюю паузу.

Конкуренция

На провал Жозе повлияла конкуренция, которая неожиданно появилась в «Спартаке» на позиции центрального нападающего. Очевидно, что бразилец ехал в клуб первым форвардом, но по своей же вине не смог сразу стать игроком основного состава, а Угальде в этот момент неожиданно раскрылся при Станковиче. В связке с Барко костариканец поучаствовал в 10 из первых 11 голов «Спартака». Помимо этого, за довольно короткий период времени набрал кондиции вернувшийся из аренды Шамар Николсон. Станкович доверился ямайцу, а тот отблагодарил тренера регулярными голами. В связи с такой игрой Угальде и Николсона Жозе автоматически оказался третьим выбором Станковича, но серб всё равно предоставлял несколько шансов бразильцу, выпускал его в стартовом составе на Кубок, но опытный форвард так и не показал то, чего от него ждали в «Спартаке».

Результативность

В составе «Спартака» Жозе появился на поле уже в 11 матчах во всех турнирах, при этом только три раза выходил в стартовом составе в играх Кубка России. За этот период бразилец смог отличиться всего один раз, забив свой единственный мяч прямым ударом со штрафного. Конечно, можно сказать, что на результативность Жозе влияет количество игрового времени и статус запасного игрока, но вот, например, Николсону это не мешает забивать после выходов на замену.

Не думаю, что кто-то расстроится, если зимой «Спартак» продаст Жозе и купит более забивного форварда, ведь в последнее время снова активизировались слухи по возможному переходу Джона Кордобы. Даже если «Спартак» не найдёт замену Жозе, то всё равно уход бразильца вряд ли может стать потерей для «красно-белых», у которых есть два качественных нападающих и Михаил Игнатов, способный при необходимости закрыть эту позицию. Более того, в аренде играет молодой Павел Мелёшин, который регулярно забивает за «Сочи».

Какие позиции должен усилить «Спартак», чтобы вернуться в чемпионскую гонку

Дмитрий Миляев

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