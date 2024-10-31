Дивеев назвал самый важный матч для ЦСКА в России

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с журналистами высказался относительно предстоящего поединка против столичного «Спартака» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Самые важные игры против «Спартака», это московское дерби. А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной - вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере», - приводятся слова Дивеева на страницах «Спорт-Экспресса».

Дерби ЦСКА против «Спартака» состоится в ближайший уик-энд на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В преддверии этого поединка «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на шестой строчке.