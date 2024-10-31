Андреев: «Хочу, чтобы у Слишковича получилось в «Оренбурге»

Экс-спортдир «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о назначении на пост наставника команды экс-рулевого «Спартака» Владимира Слишковича.
«Я видел его работу в «Спартаке» после Абаскаля. На мой взгляд, со Слишковичем «Спартак» преобразился. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось», - передает слова Андреева «Чемпионат».
Официально о назначении Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга» было объявлено в первой половине октября. После 13 туров Российской премьер-лиги команда с восемью баллами занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Оренбург» на выезде сыграет против «Краснодара».
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