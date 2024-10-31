Источник назвал россиянина, который может покинуть «Спартак»

Максим Никитин, автор телеграм-канала «КБ Телега», дал комментарий по поводу возможного ухода полузащитника Антона Зиньковского из московского «Спартака».

«С Зиньковским можно попрощаться? Конечно. Думаю, что зимой [покинет «Спартак»]. Форму сделки не знаю, но переход случится - 100%», - приводит слова Никитина «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний хавбек поучаствовал в семи поединках, не отметившись результативными действиями.

Срок действия контракта Зиньковского с «красно-белыми» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в три миллиона евро.