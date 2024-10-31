«Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, выступающий за столичный «Локомотив», может продолжить карьеру в другом московском клубе.

Как информирует инсайдер Максим Никитин, в услугах игрока заинтересован «Спартак». Инициатором потенциальной сделки выступает Томаш Амарал. Отмечается, что бюджет трансфера будет очень серьезным. С учетом накрутки и заработной платы переход обойдется «красно-белым» в 30 миллионов евро. Слова источника передает «Чемпионат».

Пиняев играет в составе «Локомотива» с 2023 года. Трудовое соглашение полузащитника с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2028-го.