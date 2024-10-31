Смородская назвала главную причину ухода Миранчука из «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении российского полузащитника Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.
«На мой взгляд, главным фактором ухода из «Локомотива» было недостаточное количество игрового времени. В стартовый состав он не всегда входил. Правильно, что захотел попробовать», - передает слова Смородской Metaratings.ru.
Напомним, что Миранчук покинул «железнодорожников» в статусе свободного агента. Полузащитник переехал в чемпионат Швейцарии, заключив трудовое соглашение со «Сьоном». В нынешнем сезоне Антон принял участие в пяти встречах, не отметившись голевыми действиями.
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