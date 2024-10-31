​Канчельскис - о «Реале»: «Большому клубу не подобает вести себя так»

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал не самое красивое поведение мадридского «Реала» после того, как выяснилось, что «Золотой мяч» достался не Винисиусу Жуниору, а испанскому футболисту «Манчестер Сити» Родри. По мнению Канчельскиса, реакция «Реала» была не самой красивой.

- Конечно, «Реал» обижен. Они обиделись на всех и вся. Это напоминает мне ситуацию в песочнице в детском саду, где играют дети. У одного ребенка отобрали игрушку, а он обиделся и ушел к себе в комнату, - цитирует слова Канчельскиса betonmobile.ru.