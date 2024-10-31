​Бушманов: «Очень радует «Локомотив»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Бушманов, в 1992 году забивавший «Барселоне» на «Камп Ноу», ответил на вопрос о том, какая из команд российского чемпионата в нынешнем сезоне радует его больше всего. Это московский «Локомотив» который сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

- Могу сказать только самые хорошие слова о «Локомотиве». Мне действительно приятно, что клуб, который делает ставку на российских игроков, находится сейчас наверху, и не просто по стечению обстоятельств, а по делу, - цитирует слова Бушманова sportmk.ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли тринадцать туров.