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​Бушманов: «Игроки «Краснодара» более голодны до побед»

31 Октября 2024 • 02:00 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Бушманов, трижды становившийся чемпионом России по футболу, провёл сравнение между легионерами «Краснодара» и петербургского «Зенита». Он считает, что одной из причин успехов «Краснодара» в нынешнем сезоне являются футбольный голод - игроки команды больше жаждут побед, нежели питерцы, уже привыкшие к ним. Сейчас «Краснодар», напомним, лидирует в турнирной таблице российского чемпионата РПЛ.

- «В «Зените», наверное, собраны самые сильные игроки, если брать наш чемпионат. «Краснодар» – не скажу, что они более сыгранные, но более голодные, чем «Зенит». «Зенит» все-таки уже выигрывал, пресыщение все равно происходит. А «Краснодар» близко-близко подбирается, но пока не выигрывал, - цитирует слова Бушманова sportmk.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Евгений Бушманов ещё теги
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