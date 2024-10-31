​Евгений Бушманов: «Чемпионат действительно интересный»

В российском чемпионате прошли тринадцать туров и мы являемся свидетелями активной борьбы за лидерство в турнирной таблице. В настоящий момент лидирует «Краснодар», которого по пятам преследует питерский «Зенит» и московский «Локомотив». Бывший игрок ЦСКА и экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился своим мнением о ходе чемпионата. Он назвал его интересным:

- Чемпионат действительно интересный в этом году, хотя, по началу, казалось, что «Зенит» опять проедется катком, в год своего 100-летия. Но потом ситуация поменялась, «Краснодар» 10 туров подряд выигрывает и вышел на первое место, на мой взгляд, абсолютно заслуженно, - цитирует слова Бушманова sportmk.ru.