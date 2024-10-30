Московский ЦСКА не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт с полузащитником Кристияном Бистровичем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

26-летний хорват не является регулярным игроком «армейцев» в текущем сезоне. В его активе всего девять проведённых встреч во всех официальных турнирах, в них он смог забить один гол – в Кубке России.

Появился в рядах «армейцев» балканский легионер ещё в 2018 году. С 2021 года он пять раз уходил в аренду из ЦСКА – дважды в турецкие клубы, по разу – в Италию и Нидерланды. Прошлый сезон Бистрович провёл в калининградской «Балтике», которая покинула РПЛ.