​Игнатьев: «Появились команды, которые не боятся «Зенита»

В центральном матче прошедшего тринадцатого тура российского чемпионата между собой сыграли питерский «Зенит» и дерзкий московский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 1:1 и бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев считает, что в российском чемпионате наконец-то появились команды, которые не боятся «Зенита»

- Два лидера играли. Была хорошая динамика в матче. В очередной раз «Локомотив» очень понравился. Появились команды теперь, которые не боятся клуб из Санкт-Петербурга, - цитирует слова Игнатьева Vprognoze.ru.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата лидирует «Краснодар».