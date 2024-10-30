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​Игнатьев: «Появились команды, которые не боятся «Зенита»

30 Октября 2024 • 22:35 Комментировать (1)
Зенит
1:1
Локомотив Москва

В центральном матче прошедшего тринадцатого тура российского чемпионата между собой сыграли питерский «Зенит» и дерзкий московский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 1:1 и бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев считает, что в российском чемпионате наконец-то появились команды, которые не боятся «Зенита»

- Два лидера играли. Была хорошая динамика в матче. В очередной раз «Локомотив» очень понравился. Появились команды теперь, которые не боятся клуб из Санкт-Петербурга, - цитирует слова Игнатьева Vprognoze.ru.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата лидирует «Краснодар».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев

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Комментарии (1) Все комментарии
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Deda
30 Октября 2024 в 23:22
А чо, Локо когда-то боялся Зенит?
Дед загнул, по-моему.
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