Веденеев - о матче ЦСКА и «Спартака»: «Качество игры далеко от идеала»

В предстоящие выходные в российском чемпионате Премьер-лиги состоятся матчи четырнадцатого тура. Встреча между ЦСКА и «Спартаком» считается главным матчем предстоящего тура. Своими ожиданиями от неё поделился бывший защитник питерского «Зенита» Сергей Веденеев.

- Там, где играют клубы из Москвы, считается, что это центральные матчи тура. Качество игры у этих команд далекое от идеальной. Обычно на автоматизме что-то ждут. Но, как правило ничего не дожидаются, - цитирует слова Веденеева Vprognoze.ru.

В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнире таблицы, в то время как «Спартак» идёт шестым. Их встреча состоится в субботу 2 ноября.