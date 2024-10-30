В ЦСКА рассказали о высочайшем ажиотаже перед московским дерби

В московском ЦСКА рассказали об ажиотаже перед грядущим московским дерби со «Спартаком».

«Обе центральные трибуны практически распроданы, полностью будут распроданы в течение считанных часов. Если судить по динамике продаж — ажиотаж в преддверии дерби безусловно высочайший», - рассказал «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Напомним, что «армейцы» и «красно-белые» сыграют в грядущую субботу, это 2 ноября. В турнирной таблице коллективы соседствуют, занимая пятое и шестое места соответственно.

Текстовую трансляцию дерби во всех подробностях проведёт наш портал.