Писарев не верит в чемпионство «Спартака»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о чемпионской гонке РПЛ.

По мнению специалиста, к лидирующей тройке могут присоединиться еще несколько клубов.

«Я думаю, что к борьбе за чемпионство подтянется ЦСКА, может быть, еще включится «Динамо»… «Спартак» — вряд ли», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

После 13 туров на вершине турнирной таблицы РПЛ находится «Краснодар», в копилке которого 33 очка. На второй позиции располагается «Зенит», набравший 30 баллов. Замыкает тройку «Локомотив», на счету «железнодорожников» 28 очков.

Новый тур чемпионата России стартует в пятницу, 1 ноября.