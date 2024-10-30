Мостовой оценил шансы «Краснодара» завершить сезон без поражений

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, сможет ли «Краснодар» завершить текущий сезон чемпионата России без поражений.

По мнению эксперта, длительные победные серии внушают уверенность, но при этом и повышается давление со стороны.

— Думаю, «Краснодар» не сможет закончить РПЛ без единого поражения. В какой-то момент они оступятся, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в копилке 33 балла. Отрыв от ближайшего соперника составляет три очка.

Стоит сказать, что «Краснодар» является единственным клубом, который пока ни разу не проиграл в этом розыгрыше РПЛ.

В 14-м туре подопечные Мурада Мусаева встретятся у себя дома с «Оренбургом».