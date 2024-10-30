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Файзуллаев: «Получаю удовольствие от игры и тренировок с Пьяничем»

30 Октября 2024 • 21:14 Комментировать

Лучший молодой игрок Азии 2024 года Аббосбек Файзуллаев высказался о своём звёздном одноклубнике Миралеме Пьяниче. Он пополнил состав московского ЦСКА в прошедшем сентябре.

«Я получаю удовольствие и опыт, когда тренируемся и играем вместе. Пьянич – это игрок мирового класса, который дает команде очень многое. А ещё с ним играть легко», - делится Файзуллаев с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил Аббос, Пьянич уже прибавил в плане своей формы, которая на момент прихода в ЦСКА была не самой идеальной.

Напомним, что в своих матчах за ЦСКА Пьяничу уже удалось оформить один ассист – в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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