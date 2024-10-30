Файзуллаев: «Получаю удовольствие от игры и тренировок с Пьяничем»

Лучший молодой игрок Азии 2024 года Аббосбек Файзуллаев высказался о своём звёздном одноклубнике Миралеме Пьяниче. Он пополнил состав московского ЦСКА в прошедшем сентябре.

«Я получаю удовольствие и опыт, когда тренируемся и играем вместе. Пьянич – это игрок мирового класса, который дает команде очень многое. А ещё с ним играть легко», - делится Файзуллаев с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил Аббос, Пьянич уже прибавил в плане своей формы, которая на момент прихода в ЦСКА была не самой идеальной.

Напомним, что в своих матчах за ЦСКА Пьяничу уже удалось оформить один ассист – в Кубке России.