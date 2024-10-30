Пономарёв: «Ростов» валится, я очень разочарован в Карпине»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что разочарован в тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине из-за последних результатов дончан.

«Ростов» Карпина валится и ничего из себя не представляет. Разочарован в нём и как в тренере сборной России. Ему надо заниматься своей командой и не лезть в сборную. Он посредственный тренер, а авторитета среди болельщиков, специалистов у него абсолютно нет», - говорит Пономарёв с Legalbet.

Напомним, что «Ростов» в 14 туре РПЛ будет гостить у московского «Динамо». Последняя победа дончан в рамках официальных матчей датируется 18 сентября.