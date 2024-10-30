Марков рассказал, что Пятибратов изменил в «Факеле»

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков ответил на вопрос о том, что изменил новый главный тренер команды Дмитрий Пятибратов.

«В первую очередь Дмитрий Анатольевич наладил атмосферу в коллективе, потому что после ряда плохих результатов у всей команды была неуверенность в себе, что и отражалось на поле», — цитирует Маркова Legalbet.

Футболист отметил, что после победы над «Ахматом» и хорошей игрой в матче с «Зенитом» к «Факелу» вернулась уверенность.

По итогам 13 сыгранных туров «Факел» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в чемпионате России. В копилке команды 11 зачетных баллов.

В ближайшем туре подопечные Пятибратова примут на своем поле «Химки».