Тошич: Рад, что Пьянич приехал в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах хавбека Миралема Пьянича в «армейском» клубе.

Тошич заявил, что рад приезду Пьянича в ЦСКА, ведь босниец многое даст команде, причем не только на поле, но и за его пределами.

— Ему нужно немного набрать физические кондиции, хотя он уже выходит на поле с первых минут и показывает достойную игру. Он точно принесет пользу клубу, — приводит слова Пьянича «Спорт-Экспресс».

В составе ЦСКА 34-летний Пьянич появился на поле в пяти играх во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Контракт хавбека с «красно-синими» рассчитан до лета 2025 года.