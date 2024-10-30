Кирьяков оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби

Известный тренер Сергей Кирьяков поделился комментарием о предстоящем столичном дерби ЦСКА – «Спартак».

По мнению эксперта, ЦСКА не очень сильно отличается стабильностью от «Спартака», но все же выглядит лучше «красно-белых».

«В дерби шансы на победу оцениваются 50 на 50, потому что это история и традиции, которые были заложены много лет назад», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

После 13 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в копилке 24 очка. «Спартак» идет на шестой строчке, отставая от «армейцев» на два балла.

Игра 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2 ноября, начало — в 20:45 по мск.