​Смородская: «У Станковича те же замашки, что у Абаскаля»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступления «Спартака» в нынешнем сезоне. Напомним, что в межсезонье московский клуб сменил тренера, место испанского специалиста Гильермо Абаскаля занял сербский наставник Деян Станкович, однако при нём кардинального улучшения не произошло.

Смородская считает это закономерным и провела параллель между бывшим и нынешним наставником московского клуба.

- Вы знаете, я просчитала Абаскаля и оказалась права, так виделось мне, что он — жулик от футбола, он ничего не умеет, но изображает, как будто умеет. Ну, хлестаковщина типичная. Та же ли ситуация сейчас со Станковичем? Да-да, он те же приемы использует, - цитирует слова Смородской «ВсеПроСпорт».