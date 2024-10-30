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​Смородская: «У Станковича те же замашки, что у Абаскаля»

30 Октября 2024 • 20:02 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступления «Спартака» в нынешнем сезоне. Напомним, что в межсезонье московский клуб сменил тренера, место испанского специалиста Гильермо Абаскаля занял сербский наставник Деян Станкович, однако при нём кардинального улучшения не произошло.

Смородская считает это закономерным и провела параллель между бывшим и нынешним наставником московского клуба.

- Вы знаете, я просчитала Абаскаля и оказалась права, так виделось мне, что он — жулик от футбола, он ничего не умеет, но изображает, как будто умеет. Ну, хлестаковщина типичная. Та же ли ситуация сейчас со Станковичем? Да-да, он те же приемы использует, - цитирует слова Смородской «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Ольга Смородская ещё теги
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