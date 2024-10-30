Ленини — о логистике: «Мы немного привыкли, но это тяжело»

Хавбек «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос о том, успел ли он привыкнуть к логистике за два года жизни в России.

«Мы немного привыкли к этому, но, конечно, это тяжело. Вне зависимости от этого, мы должны быть сконцентрированы на каждой игре», — приводит слова Ленини «Матч ТВ».

Футболист отметил, что ради достижения результата игрокам приходится жертвовать качественным восстановлением.

В текущем сезоне Ленини провел 17 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

После 13 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, имея в копилке 33 зачетных балла. Отрыв «быков» от идущего на второй позиции «Зенита» составляет три очка.