Кирьяков – о «Ростове»: «Команда плывёт»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о сегодняшнем «Ростове». Дончане в грядущем 14 туре РПЛ будут играть с московским «Динамо» в гостях.

«У «Динамо» проблемы с обороной, но они получают очки. У «Ростова» всё хуже, команда плывёт. Серьёзная ситуация, им нужны очки. В таких матчах вдвойне тяжелее их добывать. «Ростову» стоит надеяться, что «Динамо» сыграет недисциплинированно в обороне», - рассуждает Кирьяков для «Чемпионата».

Напомним, что «Ростов» не может победить уже более месяца. Последний успех клуб одерживал 18 сентября, в матче с «Оренбургом» (3:1) в рамках группового этапа Кубка России. С тех пор у донского клуба две ничьих и аж пять поражений во всех турнирах.