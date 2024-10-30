Смородская дала совет Кордобе

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

По мнению Смородской, Кордоба полностью раскрыл свой потенциал в «Краснодаре», «быки» угадали с его трансфером.

— На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера, — приводит слова Смородской Metaratings.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба появился на поле в девяти играх Российской премьер-лиги, забил семь мячей и стал автором четыре ассистов.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Спартак» может приобрести колумбийского форварда у «Краснодара».