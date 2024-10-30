Чернышов: «Все ожидали, что «Спартак» будет играть, как футболист Станкович»

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о Деяне Станковиче и его «Спартаке». Московский топ-клуб серб возглавил прошедшим летом.

«Все думали, что «Спартак» будет играть так, как футболист Станкович, — побеждая и выигрывая. Но тренеру нужно дать время, а мы рано делаем выводы. В одном матче «Спартак» победил, значит, выиграет чемпионат. В другом клуб сыграл плохо, значит, клуб будет середняком. Давайте, дождёмся зимы», - рассуждает Чернышов в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что по итогу прошедших 13 туров РПЛ «Спартак» идёт лишь на шестом месте турнирной таблицы с 22 очками. В 14 туре «красно-белых» ждёт дерби с московским ЦСКА.