Наумов ответил, доработает ли Станкович в «Спартаке» до конца сезона

Известный функционер Николай Наумов поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».
По мнению эксперта, Станкович работает на уровне Абаскаля, он постоянно меняет состав и никак не может решить, кто ему нужен.
«Доработает ли Станкович до конца сезона? До зимы точно будет работать. Все зависит от того, как «Спартак» будет играть до зимней паузы», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».
После 13 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 22 балла.
Соперником «Спартака» в ближайшем туре РПЛ станет ЦСКА. Игра между командами состоится 2 ноября.
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