Наумов ответил, доработает ли Станкович в «Спартаке» до конца сезона

Известный функционер Николай Наумов поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».

По мнению эксперта, Станкович работает на уровне Абаскаля, он постоянно меняет состав и никак не может решить, кто ему нужен.

«Доработает ли Станкович до конца сезона? До зимы точно будет работать. Все зависит от того, как «Спартак» будет играть до зимней паузы», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

После 13 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 22 балла.

Соперником «Спартака» в ближайшем туре РПЛ станет ЦСКА. Игра между командами состоится 2 ноября.