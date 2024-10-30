Кавазашвили: «Спартаку» пора вылезать из середины турнирной таблицы»

В конце недели в российском чемпионате пройдут матчи четырнадцатого тура. Центральной встречей раунда станет поединок между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал подопечных сербского специалиста Деяна Станковича собраться и выдать результат.

- Для меня всегда будет один прогноз — только победа «Спартака». Команда обязана выиграть и показать зрелый футбол. Уже пора вылезать с того места в середине таблицы, на котором она застряла, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Напомним, что матч состоится 2 ноября.