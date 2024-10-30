«Спартак» отказался покупать Гонду перед его трансфером в «Зенит»

Аргентинский форвард Лусиано Гонду мог оказаться в «Спартаке» до перехода в «Зенит».

Напомним, в конце августа «Зенит» приобрел 23-летнего аргентинца у «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.

По информации Metaratings, посредники предлагали «Спартаку» Гонду, однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал отказался от покупки нападающего, так как посчитал, что аргентинец не превосходит тех игроков, которые были в его шорт-листе.

В составе «Зенита» Гонду появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых пять раз поразил ворота соперников.

Трудовой договор Гонду с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года.