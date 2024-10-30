В «Акроне» не исключили, что Дзюба сыграет с «Крыльями Советов»

Гендиректор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался о возможном участии форварда команды Артёма Дзюбы в предстоящей игре с «Крыльями Советов».

— У меня пока нет информации о том, что он пропустит игру. Сегодня еще не тот день, когда это определено. Еще есть время до матча, — приводит слова Власова российское издание «Спорт-Экспресс».

Напомним. 36-летний Дзюба получил травму в игре с «Зенитом» и пропустил два последних матча.

Встреча 14-го тура чемпионата России между «Акроном» и «Крыльями Советов» состоится 3 ноября. Начало поединка запланировано на 13:00 по московскому времени.