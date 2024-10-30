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​Газзаев: «ЦСКА должен побеждать «Спартак»

30 Октября 2024 • 18:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

В конце недели в российском чемпионате пройдут матчи четырнадцатого тура, центральной встречей тура станет поединок между московскими клубами ЦСКА и «Спартак».

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам необходимо выигрывать у «Спартака», если они испытывают амбиции попасть по итогам сезона в тройку лучших

- Чтобы войти в тройку лучших команд чемпионата, такие принципиальные матчи надо выигрывать. Конечно, буду болеть за то, чтобы ЦСКА победил «Спартак», - цитирует слова Газзаева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что матч состоится 2 ноября.


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