Баринов – о Сёмине: «Юрий Павлович ещё сможет возглавить какую-то команду»

Лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на слова Юрия Сёмина о том, что специалист завершил тренерскую карьеру.

«Несмотря на свое заявление, Юрий Павлович еще сможет возглавить какую‑то команду, у него все для этого есть. Понимаете, он от футбола все равно далеко не отходит — все знает про каждого футболиста, расскажет про любую команду», - рассказывает Баринов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 77-летний Сёмин не тренирует профессиональные футбольные клубы с 2021 года. Большую часть тренерской карьеры он провёл в московском «Локомотиве», с которым трижды стал чемпионом России.

Сёмин: «На сегодня я завершил свою тренерскую карьеру»