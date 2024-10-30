Глушаков: «Локомотив» всегда был семьёй для Сёмина

Экс-игрок и капитан «Локомотива» Денис Глушаков поделился комментарием о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.

По мнению Глушакова, Сёмин является легендой отечественного футбола, он практически из ничего создал «Локомотив», который стал грозной силой.

«Каким Сёмин был в быту и в раздевалке? Настоящим. Это справедливый и хороший тренер, человек. Он объединял коллектив, на базе в Баковке постоянно устраивал посиделки», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что для Сёмина «Локомотив» всегда был большой семьей.

Напомним, у Сёмина было несколько заходов в качестве главного тренера «Локомотива», в ходе которых он три раза становился чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок и трижды выиграл Суперкубок страны.