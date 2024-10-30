Вера: «Я не люблю ночные клубы, мне нравится читать»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера заявил, что не поддаётся искушениям столицы после летнего перехода из «Оренбурга» в клуб из Подмосковья.

«Иногда бывает, что в центр Москвы выезжаю, но в основном я в Химках, спокойнее и удобнее тут. В Оренбурге мне тоже нравилось. Искушениям Москвы я не поддаюсь. Ночные клубы не люблю, мне нравится читать», - рассказывает аргентинский легионер для «РИА Новости».

Напомним, что Вера в России уже более двух лет. Ранее он назвал главного авторитета среди полевых игроков в сегодняшних «Химках». В текущем сезоне у Веры два гола и один ассист в 14 проведённых матчах.