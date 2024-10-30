Титов высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем дерби, в котором команда Деяна Станковича будет играть против ЦСКА.

«Хоть дерби и будет матчем тура, но это не главная встреча. ЦСКА в таблице пятый, а «Спартак» – шестой. Это не первое и второе место. К сожалению, даже не второе и третье. У «Спартака» уже большой отрыв от первого места – 11 очков. Нужно побеждать», - цитирует Титова «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках четырнадцатого тура Российской премьер-лиги. Дерби стартует в субботу, 2 ноября, в 20:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент ЦСКА имеет в своём активе 24 очка, а «Спартак» - 22.