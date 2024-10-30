Карпин ответил на вопрос о возможном назначении Юрана в «Спортинге»

Сергей Юран заявил о готовности заменить Рубена Аморима на должности главного тренера лиссабонского «Спортинга». Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

«Юран мог бы возглавить «Спортинг». Он знает португальский язык, поэтому может», - цитирует Карпина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в ближайшие недели ожидается переход Аморима из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» работают над приглашением 39-летнего португальца после увольнения Эрика тен Хага.

Ранее о готовности войти в штаб Сергея Юрана в Португалии заявил Александр Мостовой.