В «Химках» назвали примерные сроки восстановления Джикии

В матче 13 тура Российской премьер-лиги между «Химками» и московским «Динамо» травму получил защитник хозяев Георгий Джикия. Главврач подмосковного клуба Николай Зоткин рассказал, когда примерно Георгия теперь ждать на поле.

«Джикия получил на игре у нас повреждение двуглавой мышцы бедра. На данный момент проходит восстановление игрока, планируемые сроки восстановления – три-четыре недели, как мы и рассчитывали», - говорит Зоткин в видео от пресс-службы «Химок».

Напомним, что оказался Джикия в «Химках» в прошедшем сентябре. Он пополнил команду в статусе свободного агента после летнего ухода из «Спартака».