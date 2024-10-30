Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» потеряли Луну до конца сезона

30 Октября 2024 • 18:24 Комментировать

Защитник Диего Луна не поможет подмосковным «Химкам» до конца текущего футбольного сезона. Об этом рассказал главврач клуба Николай Зоткин.

«Луна на тренировке получил получение повреждение передней крестообразной связки с разрывом рога мениска. На данный момент договариваемся с клиниками, на этой неделе должна быть операция», - рассказал Зоткин посредством клубной пресс-службы.

После таких травм, как правило, на восстановление футболисту требуется более шести месяцев.

Напомним, что Луна перебрался в «Химки» из «Балтики» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей во всех официальных турнирах. Права на игрока по-прежнему принадлежат калининградскому клубу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Диего Луна Николай Зоткин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико» «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Сушинский оценил перспективы Шипачёва набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Терещенко рассказал, сможет ли Шипачёв добраться до отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Октября
18:58 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» не исключили, что Дзюба сыграет с «Крыльями Советов»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев: «ЦСКА должен побеждать «Спартак»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Баринов – о Сёмине: «Юрий Павлович ещё сможет возглавить какую-то команду»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Локомотив» всегда был семьёй для Сёмина
18:47 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Я не люблю ночные клубы, мне нравится читать»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о возможном назначении Юрана в «Спортинге»
18:37 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» назвали примерные сроки восстановления Джикии
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» потеряли Луну до конца сезона
18:00 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий – о Маухубе: «У Тюкавина есть серьёзный конкурент»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Титов объяснил, почему ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» 1
17:41 · Россия. Премьер-лига
Жуков высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Жуков: «Чтобы обыграть ЦСКА, «Спартаку» надо выходить и биться»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «На сегодня я завершил свою тренерскую карьеру»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев рассказал, чувствует ли себя лидером ЦСКА
17:08 · Россия. Премьер-лига
Батчи назвал сегодняшний состав «Краснодара» сильнейшим в истории клуба
16:58 · Россия. Премьер-лига
Губерниев обратился к Соболеву
16:53 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: Победа над «Спартаком» очень важна для ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Николич рассказал, почему доволен игрой ЦСКА
16:45 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о состоянии Дзюбы
16:41 · Россия. Премьер-лига
Николич заявил, что хоть каждый день играл бы со «Спартаком»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Корнюхин: Максименко пока не готов к Европе
16:33 · Россия. Премьер-лига
В VIP-ложе «Локомотива» отравились посетители 2
16:08 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «У Селихова большой потенциал, он сильный вратарь»
Все новости