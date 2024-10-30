«Химки» потеряли Луну до конца сезона

Защитник Диего Луна не поможет подмосковным «Химкам» до конца текущего футбольного сезона. Об этом рассказал главврач клуба Николай Зоткин.

«Луна на тренировке получил получение повреждение передней крестообразной связки с разрывом рога мениска. На данный момент договариваемся с клиниками, на этой неделе должна быть операция», - рассказал Зоткин посредством клубной пресс-службы.

После таких травм, как правило, на восстановление футболисту требуется более шести месяцев.

Напомним, что Луна перебрался в «Химки» из «Балтики» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей во всех официальных турнирах. Права на игрока по-прежнему принадлежат калининградскому клубу.