Кутицкий – о Маухубе: «У Тюкавина есть серьёзный конкурент»

Молодой игрок московского «Динамо» Александр Кутицкий оценил летнего марокканского новичка «бело-голубых» Эль-Мехди Маухуба.

«Быстрый и умный игрок. Можно сказать, у Тюкавина теперь есть серьёзный конкурент за место основного форварда. Приятно, что у них будет такая хорошая конкуренция, теперь им обоим предстоит доказывать своё место в основе на тренировках», - говорит Кутицкий для Legalbet.

21-летний нападающий смог забить с момента перехода в «Динамо» уже пять голов и оформить два ассиста в рамках 10 прошедших матчей Премьер-лиги и Кубка России. В «Динамо» марокканец перешёл из «Раджи».