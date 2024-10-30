Титов объяснил, почему ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком»

Легенда столичного «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящей игре чемпионата России между «красно-белыми» и ЦСКА.

Бывший полузащитник «Спартака» опасается, что дерби получится не очень зрелищным, так как «красно-белые» потеряли уже много очков.

— Мне кажется, что небольшим фаворитом в дерби будет ЦСКА. Они играют дома, при своих болельщиках, — приводит слова Титова спортивный портал «Чемпионат».

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени.