​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию»

Российский нападающий Фёдор Чалов потерял место в основном составе греческого ПАОКа после того, как он забил всего лишь один гол в тринадцати проведённых матчах. Его ситуацию прокомментировал греческий журналист Никос Тоскитсис, который имеет доступ к инсайдерской информации из клуба. Он призвал российских поклонников Чалова не делать скоропалительных выводов из того, что тот оказался на скамейке запасных.

- Люди из России должны прекратить делать заявления и продолжать высказывать свое мнение, не зная ситуации, потому что все, что они делают, это оказывают давление на футболиста и создают проблемы, - цитирует слова Тоскитсиса «ВсеПроСпорт».